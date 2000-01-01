Токеномика на Pure Unadulterated Bliss (PUB) Открийте ключова информация за Pure Unadulterated Bliss (PUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pure Unadulterated Bliss (PUB) $Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. ​ ​​First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing. Официален уебсайт: https://www.pubtoken.xyz Купете PUB сега!

Токеномика и анализ на цената за Pure Unadulterated Bliss (PUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pure Unadulterated Bliss (PUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 61.06K $ 61.06K $ 61.06K Общо предлагане: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Циркулиращо предлагане: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 61.06K $ 61.06K $ 61.06K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Pure Unadulterated Bliss (PUB)

Токеномика на Pure Unadulterated Bliss (PUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pure Unadulterated Bliss (PUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUB, разгледайте цената в реално време на токените PUB!

Прогноза за цената за PUB Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUB? Нашата страница за прогноза за цената PUB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUB сега!

