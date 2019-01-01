Токеномика на PUPPERS (PUPPERS) Открийте ключова информация за PUPPERS (PUPPERS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PUPPERS (PUPPERS) PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts. Официален уебсайт: https://puppers.win Купете PUPPERS сега!

Токеномика и анализ на цената за PUPPERS (PUPPERS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PUPPERS (PUPPERS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 128.77K $ 128.77K $ 128.77K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 994.34M $ 994.34M $ 994.34M FDV (оценка при пълна реализация): $ 129.51K $ 129.51K $ 129.51K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012984 $ 0.00012984 $ 0.00012984 Научете повече за цената на PUPPERS (PUPPERS)

Токеномика на PUPPERS (PUPPERS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PUPPERS (PUPPERS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUPPERS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUPPERS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUPPERS, разгледайте цената в реално време на токените PUPPERS!

Прогноза за цената за PUPPERS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUPPERS? Нашата страница за прогноза за цената PUPPERS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUPPERS сега!

