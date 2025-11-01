Информация за цената за PunkStrategy (PNKSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.053956 $ 0.053956 $ 0.053956 24-часов нисък $ 0.069643 $ 0.069643 $ 0.069643 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.053956$ 0.053956 $ 0.053956 24-часов висок $ 0.069643$ 0.069643 $ 0.069643 Рекорд за всички времена $ 0.31653$ 0.31653 $ 0.31653 Най-ниска цена $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 Промяна на цената (1ч) +1.12% Промяна на цената (1д) +15.99% Промяна на цената (7д) +22.63% Промяна на цената (7д) +22.63%

Цената в реално време за PunkStrategy (PNKSTR) е$0.066956. През последните 24 часа PNKSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.053956 до най-висока стойност $ 0.069643, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PNKSTR е $ 0.31653, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00698235.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PNKSTR има промяна от +1.12% за последния час, +15.99% за 24 часа и +22.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PunkStrategy (PNKSTR)

Пазарна капитализация $ 63.52M$ 63.52M $ 63.52M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 63.49M$ 63.49M $ 63.49M Циркулиращо предлагане 949.20M 949.20M 949.20M Общо предлагане 948,790,134.0942923 948,790,134.0942923 948,790,134.0942923

Текущата пазарна капитализация на PunkStrategy е $ 63.52M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PNKSTR е 949.20M, като общото предлагане е 948790134.0942923. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 63.49M.