The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.

Токеномика и анализ на цената за PUNK3493 (PUNK3493) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PUNK3493 (PUNK3493), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.26K $ 35.26K $ 35.26K Общо предлагане: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Циркулиращо предлагане: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.26K $ 35.26K $ 35.26K Рекорд за всички времена: $ 0.00295636 $ 0.00295636 $ 0.00295636 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на PUNK3493 (PUNK3493)

Токеномика на PUNK3493 (PUNK3493): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PUNK3493 (PUNK3493) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUNK3493 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUNK3493 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUNK3493, разгледайте цената в реално време на токените PUNK3493!

