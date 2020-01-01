Токеномика на Punching Cat (PUNCH) Открийте ключова информация за Punching Cat (PUNCH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Punching Cat (PUNCH) The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter. Официален уебсайт: https://punchcatonsol.fun/ Купете PUNCH сега!

Токеномика и анализ на цената за Punching Cat (PUNCH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Punching Cat (PUNCH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.74K $ 31.74K $ 31.74K Общо предлагане: $ 599.24M $ 599.24M $ 599.24M Циркулиращо предлагане: $ 599.24M $ 599.24M $ 599.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.74K $ 31.74K $ 31.74K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Punching Cat (PUNCH)

Токеномика на Punching Cat (PUNCH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Punching Cat (PUNCH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUNCH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUNCH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUNCH, разгледайте цената в реално време на токените PUNCH!

Прогноза за цената за PUNCH Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUNCH? Нашата страница за прогноза за цената PUNCH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUNCH сега!

