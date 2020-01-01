Токеномика на Pumps Gone Crazy (PGC) Открийте ключова информация за Pumps Gone Crazy (PGC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pumps Gone Crazy (PGC) Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump. But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting. Официален уебсайт: https://x.com/i/communities/1934090639026655371 Купете PGC сега!

Токеномика и анализ на цената за Pumps Gone Crazy (PGC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pumps Gone Crazy (PGC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.68K $ 17.68K $ 17.68K Общо предлагане: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Циркулиращо предлагане: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.68K $ 17.68K $ 17.68K Рекорд за всички времена: $ 0.00105421 $ 0.00105421 $ 0.00105421 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Pumps Gone Crazy (PGC)

Токеномика на Pumps Gone Crazy (PGC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pumps Gone Crazy (PGC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PGC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PGC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PGC, разгледайте цената в реално време на токените PGC!

Прогноза за цената за PGC Искате ли да знаете какъв път може да поеме PGC? Нашата страница за прогноза за цената PGC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

