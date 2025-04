Какво е Pumpr (PUMPR)

Solana's #1 platform for token analytics, information and upcoming launches! Pumpr is a place where project founders can announce their launch with detail, premium allows founders to become verified pre launch, token analytics, new pool information and tracking, and token launching service. Use Pumpr to gain exposure when you launch a token, or use Pumpr to find your next 100x with confidence.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!