Информация за цената за PumpMeme (PM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24-часов нисък $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24-часов висок $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Рекорд за всички времена $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Най-ниска цена $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Промяна на цената (1ч) -0.79% Промяна на цената (1д) -0.35% Промяна на цената (7д) -1.21% Промяна на цената (7д) -1.21%

Цената в реално време за PumpMeme (PM) е$1.13. През последните 24 часа PM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.12 до най-висока стойност $ 1.14, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PM е $ 1.15, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.026.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PM има промяна от -0.79% за последния час, -0.35% за 24 часа и -1.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PumpMeme (PM)

Пазарна капитализация $ 19.39M$ 19.39M $ 19.39M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 114.05M$ 114.05M $ 114.05M Циркулиращо предлагане 17.00M 17.00M 17.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на PumpMeme е $ 19.39M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PM е 17.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 114.05M.