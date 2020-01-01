Токеномика на Pumpkin (PKIN) Открийте ключова информация за Pumpkin (PKIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pumpkin (PKIN) Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports. Официален уебсайт: https://pumpkin.fun Бяла книга: https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb Купете PKIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Pumpkin (PKIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pumpkin (PKIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 967.52K $ 967.52K $ 967.52K Общо предлагане: $ 934.42M $ 934.42M $ 934.42M Циркулиращо предлагане: $ 874.42M $ 874.42M $ 874.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Рекорд за всички времена: $ 0.03355328 $ 0.03355328 $ 0.03355328 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00109951 $ 0.00109951 $ 0.00109951 Научете повече за цената на Pumpkin (PKIN)

Токеномика на Pumpkin (PKIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pumpkin (PKIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PKIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PKIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PKIN, разгледайте цената в реално време на токените PKIN!

