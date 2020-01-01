Токеномика на PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Открийте ключова информация за PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional. Официален уебсайт: https://thepumpkintoken.org Бяла книга: https://thepumpkintoken.org/PumpkinWhitePaper1.pdf Купете PUMPKIN сега!

Токеномика и анализ на цената за PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 759.05K Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 759.05K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUMPKIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUMPKIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUMPKIN, разгледайте цената в реално време на токените PUMPKIN!

