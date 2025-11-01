Информация за цената за Pumpit (PUMPIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00013851$ 0.00013851 $ 0.00013851 Най-ниска цена $ 0.00000936$ 0.00000936 $ 0.00000936 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.39% Промяна на цената (7д) +0.39%

Цената в реално време за Pumpit (PUMPIT) е$0.00000998. През последните 24 часа PUMPIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PUMPIT е $ 0.00013851, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000936.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PUMPIT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pumpit (PUMPIT)

Пазарна капитализация $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Циркулиращо предлагане 714.25M 714.25M 714.25M Общо предлагане 714,250,169.22268 714,250,169.22268 714,250,169.22268

Текущата пазарна капитализация на Pumpit е $ 7.13K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PUMPIT е 714.25M, като общото предлагане е 714250169.22268. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.13K.