Информация за цената за PUMPAI (PUMPAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00007641 24-часов висок $ 0.00009862 Рекорд за всички времена $ 0.085682 Най-ниска цена $ 0.00004822 Промяна на цената (1ч) -0.32% Промяна на цената (1д) +16.90% Промяна на цената (7д) +0.42%

Цената в реално време за PUMPAI (PUMPAI) е$0.00008959. През последните 24 часа PUMPAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007641 до най-висока стойност $ 0.00009862, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PUMPAI е $ 0.085682, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004822.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PUMPAI има промяна от -0.32% за последния час, +16.90% за 24 часа и +0.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PUMPAI (PUMPAI)

Пазарна капитализация $ 23.80K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 89.58K Циркулиращо предлагане 265.61M Общо предлагане 999,897,750.599896

Текущата пазарна капитализация на PUMPAI е $ 23.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PUMPAI е 265.61M, като общото предлагане е 999897750.599896. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.58K.