Токеномика на PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Информация за PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone. Официален уебсайт: https://pumptrumpsol.fun/ Купете PUMPTRUMP сега!

Токеномика и анализ на цената за PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.51K $ 7.51K $ 7.51K Общо предлагане: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Циркулиращо предлагане: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.51K $ 7.51K $ 7.51K Рекорд за всички времена: $ 0.0030988 $ 0.0030988 $ 0.0030988 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Токеномика на PUMP TRUMP (PUMPTRUMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUMPTRUMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUMPTRUMP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUMPTRUMP, разгледайте цената в реално време на токените PUMPTRUMP!

