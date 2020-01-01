Токеномика на Pump Fun Puppet (PUPPET) Открийте ключова информация за Pump Fun Puppet (PUPPET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pump Fun Puppet (PUPPET) The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over! Официален уебсайт: https://pumppuppet.fun/ Купете PUPPET сега!

Токеномика и анализ на цената за Pump Fun Puppet (PUPPET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pump Fun Puppet (PUPPET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.68K $ 18.68K $ 18.68K Общо предлагане: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Циркулиращо предлагане: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.68K $ 18.68K $ 18.68K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Pump Fun Puppet (PUPPET)

Токеномика на Pump Fun Puppet (PUPPET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pump Fun Puppet (PUPPET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUPPET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUPPET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUPPET, разгледайте цената в реално време на токените PUPPET!

Прогноза за цената за PUPPET Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUPPET? Нашата страница за прогноза за цената PUPPET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUPPET сега!

