Информация за цената за Pulseium (PSM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.66% Промяна на цената (1д) +1.45% Промяна на цената (7д) -6.00% Промяна на цената (7д) -6.00%

Цената в реално време за Pulseium (PSM) е--. През последните 24 часа PSM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PSM е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PSM има промяна от +0.66% за последния час, +1.45% за 24 часа и -6.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pulseium (PSM)

Пазарна капитализация $ 88.79K$ 88.79K $ 88.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 88.79K$ 88.79K $ 88.79K Циркулиращо предлагане 1.56T 1.56T 1.56T Общо предлагане 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Pulseium е $ 88.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PSM е 1.56T, като общото предлагане е 1555369000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 88.79K.