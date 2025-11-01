Информация за цената за PulseChain Peacock (PCOCK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01844835 24-часов нисък $ 0.02275228 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.02275228 Най-ниска цена $ 0.00191136 Промяна на цената (1ч) +1.55% Промяна на цената (1д) +10.91% Промяна на цената (7д) +48.85%

Цената в реално време за PulseChain Peacock (PCOCK) е$0.02046138. През последните 24 часа PCOCK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01844835 до най-висока стойност $ 0.02275228, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PCOCK е $ 0.02275228, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00191136.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PCOCK има промяна от +1.55% за последния час, +10.91% за 24 часа и +48.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PulseChain Peacock (PCOCK)

Пазарна капитализация $ 17.39M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.39M Циркулиращо предлагане 845.63M Общо предлагане 845,633,080.3508369

Текущата пазарна капитализация на PulseChain Peacock е $ 17.39M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PCOCK е 845.63M, като общото предлагане е 845633080.3508369. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.39M.