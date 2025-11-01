БорсаDEX+
Цената в реално време на PulseChain Peacock днес е 0.02046138 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PCOCK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PCOCK в MEXC сега.

Повече за PCOCK

PCOCKценова информация

Какво представлява PCOCK

Официален уебсайт на PCOCK

Токеномика на PCOCK

PCOCK ценова прогноза

PulseChain Peacock цена (PCOCK)

1 PCOCK към USD - цена в реално време:

$0.02060753
$0.02060753
+11.70%1D
USD
PulseChain Peacock (PCOCK) Ценова графика на живо
Информация за цената за PulseChain Peacock (PCOCK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01844835
$ 0.01844835
24-часов нисък
$ 0.02275228
$ 0.02275228
24-часов висок

$ 0.01844835
$ 0.01844835

$ 0.02275228
$ 0.02275228$ 0.02275228

$ 0.02275228
$ 0.02275228

$ 0.00191136
$ 0.00191136

+1.55%

+10.91%

+48.85%

+48.85%

Цената в реално време за PulseChain Peacock (PCOCK) е$0.02046138. През последните 24 часа PCOCK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01844835 до най-висока стойност $ 0.02275228, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PCOCK е $ 0.02275228, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00191136.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PCOCK има промяна от +1.55% за последния час, +10.91% за 24 часа и +48.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PulseChain Peacock (PCOCK)

$ 17.39M
$ 17.39M

--
----

$ 17.39M
$ 17.39M

845.63M
845.63M

845,633,080.3508369
845,633,080.3508369

Текущата пазарна капитализация на PulseChain Peacock е $ 17.39M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PCOCK е 845.63M, като общото предлагане е 845633080.3508369. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.39M.

История на цените за PulseChain Peacock (PCOCK) USD

През днешния ден промяната в цената на PulseChain Peacock към USD беше $ +0.00201304.
През последните 30 дни промяната в цената на PulseChain Peacock към USD беше $ +0.1115315059.
През последните 60 дни промяната в цената на PulseChain Peacock към USD беше $ +0.0805146729.
През последните 90 дни промяната в цената на PulseChain Peacock към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00201304+10.91%
30 дни$ +0.1115315059+545.08%
60 дни$ +0.0805146729+393.50%
90 дни$ 0--

Какво е PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

PulseChain Peacock (PCOCK) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за PulseChain Peacock (USD)

Колко ще струва PulseChain Peacock (PCOCK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от PulseChain Peacock (PCOCK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за PulseChain Peacock.

Проверете прогнозата за цената за PulseChain Peacock сега!

PCOCK към местни валути

Токеномика на PulseChain Peacock (PCOCK)

Разбирането на токеномиката на PulseChain Peacock (PCOCK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PCOCK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно PulseChain Peacock (PCOCK)

Колко струва PulseChain Peacock (PCOCK) днес?
Цената в реално време на PCOCK в USD е 0.02046138 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PCOCK към USD?
Текущата цена на PCOCK към USD е $ 0.02046138. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на PulseChain Peacock?
Пазарната капитализация за PCOCK е $ 17.39M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PCOCK?
Циркулиращото предлагане на PCOCK е 845.63M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PCOCK?
PCOCK постигна ATH цена от 0.02275228 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PCOCK?
PCOCK достигна ATL цена от 0.00191136 USD.
Какъв е обемът на търговията на PCOCK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PCOCK е -- USD.
Ще се повиши ли PCOCK тази година?
PCOCK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PCOCK за по-задълбочен анализ.
$109,169.37

$3,837.67

$0.02734

$185.11

$1.0004

