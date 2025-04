Какво е Pulse Inu (PINU)

What is the project about? Pulse Inu is a 0% tax memeoin built on the Pulsechain network. $PINU offers all investors easy accessible of their tokens and trading. Pulse Inu will be exploring other utilities that is needed on the Pulsechain in the future. What makes your project unique? $PINU is the first memecoin that has 0% tax and LP burnt History of your project. Strong developers in the memecoin game over in Ethereum Network. Bridged over Pulsechain in order to take advantage What’s next for your project? CEX listing, more marketing. What can your token be used for? Trading

