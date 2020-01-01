Токеномика на PULSAR (PLSR) Открийте ключова информация за PULSAR (PLSR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PULSAR (PLSR) Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR. Официален уебсайт: https://pulsar.game/home Бяла книга: https://whitepaper.pulsar.game/ Купете PLSR сега!

Токеномика и анализ на цената за PULSAR (PLSR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PULSAR (PLSR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 389.92K $ 389.92K $ 389.92K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 256.58M $ 256.58M $ 256.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Рекорд за всички времена: $ 0.03792595 $ 0.03792595 $ 0.03792595 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0015197 $ 0.0015197 $ 0.0015197 Научете повече за цената на PULSAR (PLSR)

Токеномика на PULSAR (PLSR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PULSAR (PLSR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PLSR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PLSR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLSR, разгледайте цената в реално време на токените PLSR!

Прогноза за цената за PLSR Искате ли да знаете какъв път може да поеме PLSR? Нашата страница за прогноза за цената PLSR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PLSR сега!

