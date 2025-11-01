Информация за цената за Puge (PUGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.09% Промяна на цената (1д) +1.71% Промяна на цената (7д) -3.07% Промяна на цената (7д) -3.07%

Цената в реално време за Puge (PUGE) е--. През последните 24 часа PUGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PUGE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PUGE има промяна от -0.09% за последния час, +1.71% за 24 часа и -3.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Puge (PUGE)

Пазарна капитализация $ 47.90K$ 47.90K $ 47.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 47.90K$ 47.90K $ 47.90K Циркулиращо предлагане 1.00T 1.00T 1.00T Общо предлагане 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Puge е $ 47.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PUGE е 1.00T, като общото предлагане е 1000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.90K.