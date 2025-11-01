Информация за цената за Pug Inu (PUG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) +3.61% Промяна на цената (7д) -27.02% Промяна на цената (7д) -27.02%

Цената в реално време за Pug Inu (PUG) е--. През последните 24 часа PUG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PUG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PUG има промяна от -0.10% за последния час, +3.61% за 24 часа и -27.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pug Inu (PUG)

Пазарна капитализация $ 116.72K$ 116.72K $ 116.72K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 116.72K$ 116.72K $ 116.72K Циркулиращо предлагане 355.78T 355.78T 355.78T Общо предлагане 355,782,913,655,618.3 355,782,913,655,618.3 355,782,913,655,618.3

Текущата пазарна капитализация на Pug Inu е $ 116.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PUG е 355.78T, като общото предлагане е 355782913655618.3. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 116.72K.