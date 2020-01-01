Токеномика на Puffy (PUFFY) Открийте ключова информация за Puffy (PUFFY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Puffy (PUFFY) $PUFFY: The Meme Token on the Solana blockchain that’s all about fun, quality, and community. $PUFFY isn’t just any token; it’s represented by Puffy, the pufferfish who guides YOU to hidden treasures, with $PUFFY being the most valuable of all. The mission is straightforward: bring back the joy and quality to meme tokens, while ensuring the community always comes first. Community Focused: Puffy prioritises creating a welcoming, inclusive space where everyone’s voice is heard. $PUFFY is a token built by and for the community. Fun and Engagement: Puffy aims to make meme tokens exciting again with creative campaigns, engaging content, and continuous updates. From contests to challenges, $PUFFY is about having fun together. Team Spirit: Moving $PUFFY forward is a collective effort. Puffy believes in the strength of collaboration and unity, working together to navigate the crypto world. Официален уебсайт: https://puffy.wtf Бяла книга: https://puffy.wtf Купете PUFFY сега!

Токеномика и анализ на цената за Puffy (PUFFY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Puffy (PUFFY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 92.95K $ 92.95K $ 92.95K Общо предлагане: $ 44.44B $ 44.44B $ 44.44B Циркулиращо предлагане: $ 44.44B $ 44.44B $ 44.44B FDV (оценка при пълна реализация): $ 92.95K $ 92.95K $ 92.95K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Puffy (PUFFY)

Токеномика на Puffy (PUFFY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Puffy (PUFFY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUFFY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUFFY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUFFY, разгледайте цената в реално време на токените PUFFY!

Прогноза за цената за PUFFY Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUFFY? Нашата страница за прогноза за цената PUFFY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUFFY сега!

