Информация за цената за Puffverse (PFVS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0031649 $ 0.0031649 $ 0.0031649 24-часов нисък $ 0.00335551 $ 0.00335551 $ 0.00335551 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0031649$ 0.0031649 $ 0.0031649 24-часов висок $ 0.00335551$ 0.00335551 $ 0.00335551 Рекорд за всички времена $ 0.086767$ 0.086767 $ 0.086767 Най-ниска цена $ 0.00256608$ 0.00256608 $ 0.00256608 Промяна на цената (1ч) -0.48% Промяна на цената (1д) +2.92% Промяна на цената (7д) -2.84% Промяна на цената (7д) -2.84%

Цената в реално време за Puffverse (PFVS) е$0.00325747. През последните 24 часа PFVS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0031649 до най-висока стойност $ 0.00335551, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PFVS е $ 0.086767, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00256608.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PFVS има промяна от -0.48% за последния час, +2.92% за 24 часа и -2.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Puffverse (PFVS)

Пазарна капитализация $ 379.89K$ 379.89K $ 379.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Циркулиращо предлагане 116.62M 116.62M 116.62M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Puffverse е $ 379.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PFVS е 116.62M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.26M.