Токеномика на PUFF (PUFF) Открийте ключова информация за PUFF (PUFF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PUFF (PUFF) $PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/ Официален уебсайт: https://www.stonedapecrew.com/ Купете PUFF сега!

Токеномика и анализ на цената за PUFF (PUFF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PUFF (PUFF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.22K $ 56.22K $ 56.22K Общо предлагане: $ 142.10M $ 142.10M $ 142.10M Циркулиращо предлагане: $ 52.20M $ 52.20M $ 52.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 153.04K $ 153.04K $ 153.04K Рекорд за всички времена: $ 0.868751 $ 0.868751 $ 0.868751 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00107502 $ 0.00107502 $ 0.00107502 Научете повече за цената на PUFF (PUFF)

Токеномика на PUFF (PUFF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PUFF (PUFF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUFF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUFF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUFF, разгледайте цената в реално време на токените PUFF!

Прогноза за цената за PUFF Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUFF? Нашата страница за прогноза за цената PUFF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUFF сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!