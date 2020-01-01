Токеномика на Puff The Dragon (PUFF) Открийте ключова информация за Puff The Dragon (PUFF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Puff The Dragon (PUFF) What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Официален уебсайт: https://puffthedragon.xyz/ Купете PUFF сега!

Токеномика и анализ на цената за Puff The Dragon (PUFF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Puff The Dragon (PUFF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 73.05M $ 73.05M $ 73.05M Общо предлагане: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Циркулиращо предлагане: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 73.05M $ 73.05M $ 73.05M Рекорд за всички времена: $ 0.330448 $ 0.330448 $ 0.330448 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03916614 $ 0.03916614 $ 0.03916614 Текуща цена: $ 0.082186 $ 0.082186 $ 0.082186 Научете повече за цената на Puff The Dragon (PUFF)

Токеномика на Puff The Dragon (PUFF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Puff The Dragon (PUFF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUFF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUFF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUFF, разгледайте цената в реално време на токените PUFF!

Прогноза за цената за PUFF

