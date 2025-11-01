Информация за цената за PudgyStrategy (PUDGYSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00256683 24-часов нисък $ 0.00280813 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.0254713 Най-ниска цена $ 0.00127487 Промяна на цената (1ч) -0.04% Промяна на цената (1д) -5.60% Промяна на цената (7д) +3.18%

Цената в реално време за PudgyStrategy (PUDGYSTR) е$0.00258807. През последните 24 часа PUDGYSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00256683 до най-висока стойност $ 0.00280813, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PUDGYSTR е $ 0.0254713, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00127487.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PUDGYSTR има промяна от -0.04% за последния час, -5.60% за 24 часа и +3.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Пазарна капитализация $ 2.59M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.59M Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на PudgyStrategy е $ 2.59M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PUDGYSTR е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.59M.