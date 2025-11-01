Информация за цената за Public Mint (MINT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.50% Промяна на цената (7д) +2.94% Промяна на цената (7д) +2.94%

Цената в реално време за Public Mint (MINT) е--. През последните 24 часа MINT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MINT е $ 3.36, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MINT има промяна от -- за последния час, -0.50% за 24 часа и +2.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Public Mint (MINT)

Пазарна капитализация $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 49.38K$ 49.38K $ 49.38K Циркулиращо предлагане 106.53M 106.53M 106.53M Общо предлагане 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Public Mint е $ 21.04K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MINT е 106.53M, като общото предлагане е 250000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 49.38K.