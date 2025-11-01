Информация за цената за Pubhouse Dominance Index (PUB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00208552$ 0.00208552 $ 0.00208552 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -5.93% Промяна на цената (1д) +18.69% Промяна на цената (7д) +17.47% Промяна на цената (7д) +17.47%

Цената в реално време за Pubhouse Dominance Index (PUB) е--. През последните 24 часа PUB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PUB е $ 0.00208552, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PUB има промяна от -5.93% за последния час, +18.69% за 24 часа и +17.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pubhouse Dominance Index (PUB)

Пазарна капитализация $ 580.12K$ 580.12K $ 580.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 579.94K$ 579.94K $ 579.94K Циркулиращо предлагане 975.94M 975.94M 975.94M Общо предлагане 975,627,634.2842636 975,627,634.2842636 975,627,634.2842636

Текущата пазарна капитализация на Pubhouse Dominance Index е $ 580.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PUB е 975.94M, като общото предлагане е 975627634.2842636. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 579.94K.