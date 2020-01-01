Токеномика на Psy The Cat (PSYCAT) Открийте ключова информация за Psy The Cat (PSYCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Psy The Cat (PSYCAT) PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining. As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers. Официален уебсайт: https://psythecat.com Купете PSYCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Psy The Cat (PSYCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Psy The Cat (PSYCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.65K Общо предлагане: $ 998.42M Циркулиращо предлагане: $ 998.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.65K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Psy The Cat (PSYCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Psy The Cat (PSYCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PSYCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PSYCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PSYCAT, разгледайте цената в реално време на токените PSYCAT!

Прогноза за цената за PSYCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме PSYCAT? Нашата страница за прогноза за цената PSYCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

