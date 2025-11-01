Информация за цената за PSX (PSX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00034856 $ 0.00034856 $ 0.00034856 24-часов нисък $ 0.00040061 $ 0.00040061 $ 0.00040061 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00034856$ 0.00034856 $ 0.00034856 24-часов висок $ 0.00040061$ 0.00040061 $ 0.00040061 Рекорд за всички времена $ 0.0020021$ 0.0020021 $ 0.0020021 Най-ниска цена $ 0.00032659$ 0.00032659 $ 0.00032659 Промяна на цената (1ч) +0.45% Промяна на цената (1д) -7.75% Промяна на цената (7д) -19.71% Промяна на цената (7д) -19.71%

Цената в реално време за PSX (PSX) е$0.00035283. През последните 24 часа PSX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00034856 до най-висока стойност $ 0.00040061, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PSX е $ 0.0020021, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00032659.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PSX има промяна от +0.45% за последния час, -7.75% за 24 часа и -19.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PSX (PSX)

Пазарна капитализация $ 352.83K$ 352.83K $ 352.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 352.83K$ 352.83K $ 352.83K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на PSX е $ 352.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PSX е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 352.83K.