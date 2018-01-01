Токеномика на PssyMonstr (PSSYMONSTR) Открийте ключова информация за PssyMonstr (PSSYMONSTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PssyMonstr (PSSYMONSTR) Paired with Solana With ZERO tax, a RENOUNCED contract, and BURNED liquidity, We're not just scratching the surface; we're tearing into the very fabric of what a meme coin can be. $PssyMonstr is the answer to the call of the wild for something more – a token with nine lives, promising trust, transparency, and a tight-knit community. Forget the dog days. Why settle for barks when you can have the purrs? $PssyMonstr isn't just another entry in the meme coin saga; it's a revolution. We are a brand that started in 2018 with founder Justin Gilmore , with a vision to not only help Fight Against Sex Trafficking ,Child Trafficking & Drug abuse ! Now in 2024 to build a legendary brand on the Blockchain with high end clothing ,Nfts ,Metaverse that is playable on Xbox & PlayStation ,With Upcoming BTM utility so you can cash in and out of $PssyMonstr right at your local convenient stores !! Официален уебсайт: https://pssymonstr.io/ Бяла книга: https://medium.com/@solanamonstr/pussy-monster-white-paper-4530bb41c496 Купете PSSYMONSTR сега!

Токеномика и анализ на цената за PssyMonstr (PSSYMONSTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PssyMonstr (PSSYMONSTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.15K $ 12.15K $ 12.15K Общо предлагане: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Циркулиращо предлагане: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.15K $ 12.15K $ 12.15K Рекорд за всички времена: $ 0.00318375 $ 0.00318375 $ 0.00318375 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на PssyMonstr (PSSYMONSTR)

Токеномика на PssyMonstr (PSSYMONSTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PssyMonstr (PSSYMONSTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PSSYMONSTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PSSYMONSTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PSSYMONSTR, разгледайте цената в реално време на токените PSSYMONSTR!

Прогноза за цената за PSSYMONSTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме PSSYMONSTR? Нашата страница за прогноза за цената PSSYMONSTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PSSYMONSTR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!