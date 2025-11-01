Информация за цената за pSOL (PSOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 179.1 $ 179.1 $ 179.1 24-часов нисък $ 189.88 $ 189.88 $ 189.88 24-часов висок 24-часов нисък $ 179.1$ 179.1 $ 179.1 24-часов висок $ 189.88$ 189.88 $ 189.88 Рекорд за всички времена $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 Най-ниска цена $ 173.55$ 173.55 $ 173.55 Промяна на цената (1ч) +1.06% Промяна на цената (1д) +4.43% Промяна на цената (7д) -2.01% Промяна на цената (7д) -2.01%

Цената в реално време за pSOL (PSOL) е$187.42. През последните 24 часа PSOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 179.1 до най-висока стойност $ 189.88, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PSOL е $ 253.13, а най-ниската цена за всички времена е $ 173.55.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PSOL има промяна от +1.06% за последния час, +4.43% за 24 часа и -2.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за pSOL (PSOL)

Пазарна капитализация $ 500.82K$ 500.82K $ 500.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 500.82K$ 500.82K $ 500.82K Циркулиращо предлагане 2.67K 2.67K 2.67K Общо предлагане 2,669.939519717 2,669.939519717 2,669.939519717

Текущата пазарна капитализация на pSOL е $ 500.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PSOL е 2.67K, като общото предлагане е 2669.939519717. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 500.82K.