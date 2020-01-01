Токеномика на PSEUDO REALITY (PSEUDO) Открийте ключова информация за PSEUDO REALITY (PSEUDO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life.

Токеномика и анализ на цената за PSEUDO REALITY (PSEUDO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PSEUDO REALITY (PSEUDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 77.69K $ 77.69K $ 77.69K Общо предлагане: $ 799.01M $ 799.01M $ 799.01M Циркулиращо предлагане: $ 799.01M $ 799.01M $ 799.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 77.69K $ 77.69K $ 77.69K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на PSEUDO REALITY (PSEUDO)

Токеномика на PSEUDO REALITY (PSEUDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PSEUDO REALITY (PSEUDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PSEUDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PSEUDO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PSEUDO, разгледайте цената в реално време на токените PSEUDO!

