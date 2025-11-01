Информация за цената за Prystine (PRYS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00046333 $ 0.00046333 $ 0.00046333 24-часов нисък $ 0.0006071 $ 0.0006071 $ 0.0006071 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00046333$ 0.00046333 $ 0.00046333 24-часов висок $ 0.0006071$ 0.0006071 $ 0.0006071 Рекорд за всички времена $ 0.00595177$ 0.00595177 $ 0.00595177 Най-ниска цена $ 0.00043597$ 0.00043597 $ 0.00043597 Промяна на цената (1ч) +0.06% Промяна на цената (1д) -6.51% Промяна на цената (7д) -8.91% Промяна на цената (7д) -8.91%

Цената в реално време за Prystine (PRYS) е$0.00047452. През последните 24 часа PRYS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00046333 до най-висока стойност $ 0.0006071, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PRYS е $ 0.00595177, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00043597.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PRYS има промяна от +0.06% за последния час, -6.51% за 24 часа и -8.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Prystine (PRYS)

Пазарна капитализация $ 476.86K$ 476.86K $ 476.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 476.86K$ 476.86K $ 476.86K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,993,352.876456 999,993,352.876456 999,993,352.876456

Текущата пазарна капитализация на Prystine е $ 476.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PRYS е 999.99M, като общото предлагане е 999993352.876456. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 476.86K.