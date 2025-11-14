Токеномика на Provenance Blockchain (HASH) Открийте ключова информация за Provenance Blockchain (HASH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Provenance Blockchain (HASH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Provenance Blockchain (HASH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 51.08B $ 51.08B $ 51.08B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Рекорд за всички времена: $ 0.060147 $ 0.060147 $ 0.060147 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01378736 $ 0.01378736 $ 0.01378736 Текуща цена: $ 0.03000569 $ 0.03000569 $ 0.03000569 Научете повече за цената на Provenance Blockchain (HASH) Купете HASH сега!

Информация за Provenance Blockchain (HASH) Официален уебсайт: https://www.provenance.io/ Бяла книга: https://ipfs.io/ipfs/QmbKNEbR9nQbK7LCuUr1Kitmyt2A7NcvDE88enWqLr98CW

Токеномика на Provenance Blockchain (HASH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Provenance Blockchain (HASH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HASH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HASH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HASH, разгледайте цената в реално време на токените HASH!

Прогноза за цената за HASH Искате ли да знаете какъв път може да поеме HASH? Нашата страница за прогноза за цената HASH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HASH сега!

