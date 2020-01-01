Токеномика на ProtoKOLs (KOL) Открийте ключова информация за ProtoKOLs (KOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ProtoKOLs (KOL) ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights. For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences. For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions. For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements. ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3 Официален уебсайт: https://www.protokols.io/ Купете KOL сега!

Токеномика и анализ на цената за ProtoKOLs (KOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ProtoKOLs (KOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Рекорд за всички времена: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.107756 $ 0.107756 $ 0.107756 Текуща цена: $ 0.207486 $ 0.207486 $ 0.207486 Научете повече за цената на ProtoKOLs (KOL)

Токеномика на ProtoKOLs (KOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ProtoKOLs (KOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOL, разгледайте цената в реално време на токените KOL!

Прогноза за цената за KOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме KOL? Нашата страница за прогноза за цената KOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KOL сега!

