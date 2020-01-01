Токеномика на Prophet of Ethereum (PROPHET) Открийте ключова информация за Prophet of Ethereum (PROPHET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Prophet of Ethereum (PROPHET) $PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project. Официален уебсайт: https://prophetofeth.com Купете PROPHET сега!

Токеномика и анализ на цената за Prophet of Ethereum (PROPHET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Prophet of Ethereum (PROPHET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 957.25K $ 957.25K $ 957.25K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 957.25K $ 957.25K $ 957.25K Рекорд за всички времена: $ 0.00683847 $ 0.00683847 $ 0.00683847 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00095719 $ 0.00095719 $ 0.00095719 Научете повече за цената на Prophet of Ethereum (PROPHET)

Токеномика на Prophet of Ethereum (PROPHET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Prophet of Ethereum (PROPHET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PROPHET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PROPHET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PROPHET, разгледайте цената в реално време на токените PROPHET!

Прогноза за цената за PROPHET Искате ли да знаете какъв път може да поеме PROPHET? Нашата страница за прогноза за цената PROPHET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PROPHET сега!

