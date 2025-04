Какво е Prophet of Ethereum (PROPHET)

$PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project.

Prophet of Ethereum (PROPHET) ресурс Официален уеб сайт