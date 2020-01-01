Токеномика на Prol AI (PROL) Открийте ключова информация за Prol AI (PROL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Prol AI (PROL) Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors. Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all. Официален уебсайт: https://prol.ai Бяла книга: https://prol.ai/whitepaper Купете PROL сега!

Токеномика и анализ на цената за Prol AI (PROL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Prol AI (PROL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.12K $ 17.12K $ 17.12K Общо предлагане: $ 981.16M $ 981.16M $ 981.16M Циркулиращо предлагане: $ 946.55M $ 946.55M $ 946.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.75K $ 17.75K $ 17.75K Рекорд за всички времена: $ 0.00174475 $ 0.00174475 $ 0.00174475 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Prol AI (PROL)

Токеномика на Prol AI (PROL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Prol AI (PROL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PROL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PROL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PROL, разгледайте цената в реално време на токените PROL!

Прогноза за цената за PROL Искате ли да знаете какъв път може да поеме PROL? Нашата страница за прогноза за цената PROL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PROL сега!

