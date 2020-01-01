Токеномика на ProjectOasis (OASIS) Открийте ключова информация за ProjectOasis (OASIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ProjectOasis (OASIS) ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse. Официален уебсайт: https://projectoasis.io/ Купете OASIS сега!

Токеномика и анализ на цената за ProjectOasis (OASIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ProjectOasis (OASIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 36.11K $ 36.11K $ 36.11K Общо предлагане: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Циркулиращо предлагане: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 127.84K $ 127.84K $ 127.84K Рекорд за всички времена: $ 8.69 $ 8.69 $ 8.69 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00657828 $ 0.00657828 $ 0.00657828 Текуща цена: $ 0.00913107 $ 0.00913107 $ 0.00913107 Научете повече за цената на ProjectOasis (OASIS)

Токеномика на ProjectOasis (OASIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ProjectOasis (OASIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OASIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OASIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OASIS, разгледайте цената в реално време на токените OASIS!

Прогноза за цената за OASIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме OASIS? Нашата страница за прогноза за цената OASIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OASIS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!