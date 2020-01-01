Токеномика на Project Rocket (ROCKET) Открийте ключова информация за Project Rocket (ROCKET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Project Rocket (ROCKET) GameStop's convertible bonds, referred to as "Project Rocket" in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The "Project Rocket" name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock's weighted average price at the time. Официален уебсайт: https://projectrocketgme.com/

Токеномика и анализ на цената за Project Rocket (ROCKET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Project Rocket (ROCKET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 69.84K $ 69.84K $ 69.84K Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 69.84K $ 69.84K $ 69.84K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Project Rocket (ROCKET)

Токеномика на Project Rocket (ROCKET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Project Rocket (ROCKET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROCKET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROCKET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROCKET, разгледайте цената в реално време на токените ROCKET!

