Токеномика на Project Nostradamus ($AMEN) Открийте ключова информация за Project Nostradamus ($AMEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Project Nostradamus ($AMEN) Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations. Официален уебсайт: https://www.projectnostradamus.com/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1ytOnQdO7vFsNm9TDlwvH2o9k-IdruKu8/view Купете $AMEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Project Nostradamus ($AMEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Project Nostradamus ($AMEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 157.06K $ 157.06K $ 157.06K Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 157.06K $ 157.06K $ 157.06K Рекорд за всички времена: $ 0.280498 $ 0.280498 $ 0.280498 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00431841 $ 0.00431841 $ 0.00431841 Текуща цена: $ 0.00747923 $ 0.00747923 $ 0.00747923 Научете повече за цената на Project Nostradamus ($AMEN)

Токеномика на Project Nostradamus ($AMEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Project Nostradamus ($AMEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $AMEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $AMEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $AMEN, разгледайте цената в реално време на токените $AMEN!

Прогноза за цената за $AMEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме $AMEN? Нашата страница за прогноза за цената $AMEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $AMEN сега!

