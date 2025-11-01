Информация за цената за Project Ascend (ASCEND) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000558 $ 0.00000558 $ 0.00000558 24-часов нисък $ 0.00000583 $ 0.00000583 $ 0.00000583 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000558$ 0.00000558 $ 0.00000558 24-часов висок $ 0.00000583$ 0.00000583 $ 0.00000583 Рекорд за всички времена $ 0.00012084$ 0.00012084 $ 0.00012084 Най-ниска цена $ 0.0000055$ 0.0000055 $ 0.0000055 Промяна на цената (1ч) +0.68% Промяна на цената (1д) +3.96% Промяна на цената (7д) +4.45% Промяна на цената (7д) +4.45%

Цената в реално време за Project Ascend (ASCEND) е$0.0000058. През последните 24 часа ASCEND се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000558 до най-висока стойност $ 0.00000583, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ASCEND е $ 0.00012084, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000055.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ASCEND има промяна от +0.68% за последния час, +3.96% за 24 часа и +4.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Project Ascend (ASCEND)

Пазарна капитализация $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Циркулиращо предлагане 999.69M 999.69M 999.69M Общо предлагане 999,694,538.612127 999,694,538.612127 999,694,538.612127

Текущата пазарна капитализация на Project Ascend е $ 5.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ASCEND е 999.69M, като общото предлагане е 999694538.612127. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.80K.