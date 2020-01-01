Токеномика на Project AEON (AEON) Открийте ключова информация за Project AEON (AEON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Project AEON (AEON) Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto. Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust. At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement. Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape. AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future. Официален уебсайт: https://aeonrises.com/ Купете AEON сега!

Токеномика и анализ на цената за Project AEON (AEON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Project AEON (AEON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 74.40K Общо предлагане: $ 998.71M Циркулиращо предлагане: $ 998.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 74.40K Рекорд за всички времена: $ 0.00436165 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Project AEON (AEON)

Токеномика на Project AEON (AEON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Project AEON (AEON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AEON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AEON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AEON, разгледайте цената в реално време на токените AEON!

Прогноза за цената за AEON Искате ли да знаете какъв път може да поеме AEON? Нашата страница за прогноза за цената AEON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AEON сега!

