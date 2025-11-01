Информация за цената за Project 89 (PROJECT89) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00423783 $ 0.00423783 $ 0.00423783 24-часов нисък $ 0.00454608 $ 0.00454608 $ 0.00454608 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00423783$ 0.00423783 $ 0.00423783 24-часов висок $ 0.00454608$ 0.00454608 $ 0.00454608 Рекорд за всички времена $ 0.00642953$ 0.00642953 $ 0.00642953 Най-ниска цена $ 0.00245933$ 0.00245933 $ 0.00245933 Промяна на цената (1ч) +1.13% Промяна на цената (1д) +2.74% Промяна на цената (7д) +6.82% Промяна на цената (7д) +6.82%

Цената в реално време за Project 89 (PROJECT89) е$0.00443458. През последните 24 часа PROJECT89 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00423783 до най-висока стойност $ 0.00454608, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PROJECT89 е $ 0.00642953, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00245933.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PROJECT89 има промяна от +1.13% за последния час, +2.74% за 24 часа и +6.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Project 89 (PROJECT89)

Пазарна капитализация $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Циркулиращо предлагане 1.37B 1.37B 1.37B Общо предлагане 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

Текущата пазарна капитализация на Project 89 е $ 6.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PROJECT89 е 1.37B, като общото предлагане е 1374832674.548392. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.08M.