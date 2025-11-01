БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Project 89 днес е 0.00443458 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PROJECT89 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PROJECT89 в MEXC сега.Цената в реално време на Project 89 днес е 0.00443458 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PROJECT89 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PROJECT89 в MEXC сега.

Повече за PROJECT89

PROJECT89ценова информация

Какво представлява PROJECT89

Официален уебсайт на PROJECT89

Токеномика на PROJECT89

PROJECT89 ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Project 89 Лого

Project 89 цена (PROJECT89)

Не се намира в списъка

1 PROJECT89 към USD - цена в реално време:

$0.00443458
$0.00443458$0.00443458
+2.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Project 89 (PROJECT89) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:51:17 (UTC+8)

Информация за цената за Project 89 (PROJECT89) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00423783
$ 0.00423783$ 0.00423783
24-часов нисък
$ 0.00454608
$ 0.00454608$ 0.00454608
24-часов висок

$ 0.00423783
$ 0.00423783$ 0.00423783

$ 0.00454608
$ 0.00454608$ 0.00454608

$ 0.00642953
$ 0.00642953$ 0.00642953

$ 0.00245933
$ 0.00245933$ 0.00245933

+1.13%

+2.74%

+6.82%

+6.82%

Цената в реално време за Project 89 (PROJECT89) е$0.00443458. През последните 24 часа PROJECT89 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00423783 до най-висока стойност $ 0.00454608, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PROJECT89 е $ 0.00642953, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00245933.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PROJECT89 има промяна от +1.13% за последния час, +2.74% за 24 часа и +6.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Project 89 (PROJECT89)

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

--
----

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

1.37B
1.37B 1.37B

1,374,832,674.548392
1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

Текущата пазарна капитализация на Project 89 е $ 6.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PROJECT89 е 1.37B, като общото предлагане е 1374832674.548392. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.08M.

История на цените за Project 89 (PROJECT89) USD

През днешния ден промяната в цената на Project 89 към USD беше $ +0.00011836.
През последните 30 дни промяната в цената на Project 89 към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Project 89 към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Project 89 към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00011836+2.74%
30 дни$ 0--
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Project 89 (PROJECT89) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Project 89 (USD)

Колко ще струва Project 89 (PROJECT89) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Project 89 (PROJECT89) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Project 89.

Проверете прогнозата за цената за Project 89 сега!

PROJECT89 към местни валути

Токеномика на Project 89 (PROJECT89)

Разбирането на токеномиката на Project 89 (PROJECT89) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PROJECT89 сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Project 89 (PROJECT89)

Колко струва Project 89 (PROJECT89) днес?
Цената в реално време на PROJECT89 в USD е 0.00443458 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PROJECT89 към USD?
Текущата цена на PROJECT89 към USD е $ 0.00443458. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Project 89?
Пазарната капитализация за PROJECT89 е $ 6.08M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PROJECT89?
Циркулиращото предлагане на PROJECT89 е 1.37B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PROJECT89?
PROJECT89 постигна ATH цена от 0.00642953 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PROJECT89?
PROJECT89 достигна ATL цена от 0.00245933 USD.
Какъв е обемът на търговията на PROJECT89?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PROJECT89 е -- USD.
Ще се повиши ли PROJECT89 тази година?
PROJECT89 може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PROJECT89 за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:51:17 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Project 89 (PROJECT89)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,211.18
$110,211.18$110,211.18

-0.01%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,901.38
$3,901.38$3,901.38

+1.04%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02781
$0.02781$0.02781

-13.57%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.94
$188.94$188.94

+0.41%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,901.38
$3,901.38$3,901.38

+1.04%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,211.18
$110,211.18$110,211.18

-0.01%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.94
$188.94$188.94

+0.41%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5471
$2.5471$2.5471

+0.91%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,091.34
$1,091.34$1,091.34

+0.64%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000703
$0.0000703$0.0000703

+40.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09903
$0.09903$0.09903

+890.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000719
$0.000719$0.000719

+259.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00028
$0.00028$0.00028

+55.55%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.6304
$0.6304$0.6304

+22.47%