Цената в реално време на Privix днес е 0.070058 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PRIVIX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др.

Privix цена (PRIVIX)

1 PRIVIX към USD - цена в реално време:

$0.069956
$0.069956$0.069956
-8.80%1D
USD
Privix (PRIVIX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:51:49 (UTC+8)

Информация за цената за Privix (PRIVIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677
24-часов нисък
$ 0.076947
$ 0.076947$ 0.076947
24-часов висок

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

$ 0.076947
$ 0.076947$ 0.076947

$ 0.373502
$ 0.373502$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

-0.72%

-8.67%

-24.87%

-24.87%

Цената в реално време за Privix (PRIVIX) е$0.070058. През последните 24 часа PRIVIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.05677 до най-висока стойност $ 0.076947, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PRIVIX е $ 0.373502, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.05677.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PRIVIX има промяна от -0.72% за последния час, -8.67% за 24 часа и -24.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Privix (PRIVIX)

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Privix е $ 1.47M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PRIVIX е 21.00M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.47M.

История на цените за Privix (PRIVIX) USD

През днешния ден промяната в цената на Privix към USD беше $ -0.00665402182035428.
През последните 30 дни промяната в цената на Privix към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Privix към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Privix към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00665402182035428-8.67%
30 дни$ 0--
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

Прогноза за цената за Privix (USD)

Колко ще струва Privix (PRIVIX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Privix (PRIVIX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Privix.

Проверете прогнозата за цената за Privix сега!

PRIVIX към местни валути

Токеномика на Privix (PRIVIX)

Разбирането на токеномиката на Privix (PRIVIX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PRIVIX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Privix (PRIVIX)

Колко струва Privix (PRIVIX) днес?
Цената в реално време на PRIVIX в USD е 0.070058 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PRIVIX към USD?
Текущата цена на PRIVIX към USD е $ 0.070058. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Privix?
Пазарната капитализация за PRIVIX е $ 1.47M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PRIVIX?
Циркулиращото предлагане на PRIVIX е 21.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PRIVIX?
PRIVIX постигна ATH цена от 0.373502 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PRIVIX?
PRIVIX достигна ATL цена от 0.05677 USD.
Какъв е обемът на търговията на PRIVIX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PRIVIX е -- USD.
Ще се повиши ли PRIVIX тази година?
PRIVIX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PRIVIX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Privix (PRIVIX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
10-04 11:26:38Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
10-03 10:20:00Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
10-03 05:17:00Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
10-01 14:11:00Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
09-30 18:14:00Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон

