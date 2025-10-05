Информация за цената за Privix (PRIVIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.05677 $ 0.05677 $ 0.05677 24-часов нисък $ 0.076947 $ 0.076947 $ 0.076947 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.05677$ 0.05677 $ 0.05677 24-часов висок $ 0.076947$ 0.076947 $ 0.076947 Рекорд за всички времена $ 0.373502$ 0.373502 $ 0.373502 Най-ниска цена $ 0.05677$ 0.05677 $ 0.05677 Промяна на цената (1ч) -0.72% Промяна на цената (1д) -8.67% Промяна на цената (7д) -24.87% Промяна на цената (7д) -24.87%

Цената в реално време за Privix (PRIVIX) е$0.070058. През последните 24 часа PRIVIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.05677 до най-висока стойност $ 0.076947, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PRIVIX е $ 0.373502, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.05677.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PRIVIX има промяна от -0.72% за последния час, -8.67% за 24 часа и -24.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Privix (PRIVIX)

Пазарна капитализация $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Циркулиращо предлагане 21.00M 21.00M 21.00M Общо предлагане 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Privix е $ 1.47M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PRIVIX е 21.00M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.47M.