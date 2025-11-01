БорсаDEX+
Цената в реално време на Private Aviation Finance Token днес е 0.01963908 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CINO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CINO в MEXC сега.

Private Aviation Finance Token цена (CINO)

Не се намира в списъка

1 CINO към USD - цена в реално време:

$0.01953277
$0.01953277$0.01953277
+5.40%1D
mexc
USD
Private Aviation Finance Token (CINO) Ценова графика на живо
Информация за цената за Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01836037
$ 0.01836037$ 0.01836037
24-часов нисък
$ 0.02004884
$ 0.02004884$ 0.02004884
24-часов висок

$ 0.01836037
$ 0.01836037$ 0.01836037

$ 0.02004884
$ 0.02004884$ 0.02004884

$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481

$ 0.01799096
$ 0.01799096$ 0.01799096

+0.41%

+5.49%

+6.88%

+6.88%

Цената в реално време за Private Aviation Finance Token (CINO) е$0.01963908. През последните 24 часа CINO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01836037 до най-висока стойност $ 0.02004884, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CINO е $ 0.053481, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01799096.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CINO има промяна от +0.41% за последния час, +5.49% за 24 часа и +6.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Private Aviation Finance Token (CINO)

$ 12.96M
$ 12.96M$ 12.96M

--
----

$ 19.64M
$ 19.64M$ 19.64M

659.71M
659.71M 659.71M

999,905,829.555595
999,905,829.555595 999,905,829.555595

Текущата пазарна капитализация на Private Aviation Finance Token е $ 12.96M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CINO е 659.71M, като общото предлагане е 999905829.555595. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.64M.

История на цените за Private Aviation Finance Token (CINO) USD

През днешния ден промяната в цената на Private Aviation Finance Token към USD беше $ +0.00102261.
През последните 30 дни промяната в цената на Private Aviation Finance Token към USD беше $ -0.0099799991.
През последните 60 дни промяната в цената на Private Aviation Finance Token към USD беше $ -0.0103417706.
През последните 90 дни промяната в цената на Private Aviation Finance Token към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00102261+5.49%
30 дни$ -0.0099799991-50.81%
60 дни$ -0.0103417706-52.65%
90 дни$ 0--

Какво е Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Private Aviation Finance Token (CINO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Private Aviation Finance Token (USD)

Колко ще струва Private Aviation Finance Token (CINO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Private Aviation Finance Token (CINO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Private Aviation Finance Token.

Проверете прогнозата за цената за Private Aviation Finance Token сега!

CINO към местни валути

Токеномика на Private Aviation Finance Token (CINO)

Разбирането на токеномиката на Private Aviation Finance Token (CINO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CINO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Private Aviation Finance Token (CINO)

Колко струва Private Aviation Finance Token (CINO) днес?
Цената в реално време на CINO в USD е 0.01963908 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CINO към USD?
Текущата цена на CINO към USD е $ 0.01963908. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Private Aviation Finance Token?
Пазарната капитализация за CINO е $ 12.96M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CINO?
Циркулиращото предлагане на CINO е 659.71M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CINO?
CINO постигна ATH цена от 0.053481 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CINO?
CINO достигна ATL цена от 0.01799096 USD.
Какъв е обемът на търговията на CINO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CINO е -- USD.
Ще се повиши ли CINO тази година?
CINO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CINO за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Private Aviation Finance Token (CINO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

