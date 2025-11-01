Private Aviation Finance Token цена (CINO)
Цената в реално време за Private Aviation Finance Token (CINO) е$0.01963908. През последните 24 часа CINO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01836037 до най-висока стойност $ 0.02004884, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CINO е $ 0.053481, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01799096.
Що се отнася до краткосрочното представяне, CINO има промяна от +0.41% за последния час, +5.49% за 24 часа и +6.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Private Aviation Finance Token е $ 12.96M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CINO е 659.71M, като общото предлагане е 999905829.555595. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.64M.
През днешния ден промяната в цената на Private Aviation Finance Token към USD беше $ +0.00102261.
През последните 30 дни промяната в цената на Private Aviation Finance Token към USD беше $ -0.0099799991.
През последните 60 дни промяната в цената на Private Aviation Finance Token към USD беше $ -0.0103417706.
През последните 90 дни промяната в цената на Private Aviation Finance Token към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.00102261
|+5.49%
|30 дни
|$ -0.0099799991
|-50.81%
|60 дни
|$ -0.0103417706
|-52.65%
|90 дни
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
Разбирането на токеномиката на Private Aviation Finance Token (CINO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CINO сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
