Информация за цената за Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01836037 $ 0.01836037 $ 0.01836037 24-часов нисък $ 0.02004884 $ 0.02004884 $ 0.02004884 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01836037$ 0.01836037 $ 0.01836037 24-часов висок $ 0.02004884$ 0.02004884 $ 0.02004884 Рекорд за всички времена $ 0.053481$ 0.053481 $ 0.053481 Най-ниска цена $ 0.01799096$ 0.01799096 $ 0.01799096 Промяна на цената (1ч) +0.41% Промяна на цената (1д) +5.49% Промяна на цената (7д) +6.88% Промяна на цената (7д) +6.88%

Цената в реално време за Private Aviation Finance Token (CINO) е$0.01963908. През последните 24 часа CINO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01836037 до най-висока стойност $ 0.02004884, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CINO е $ 0.053481, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01799096.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CINO има промяна от +0.41% за последния час, +5.49% за 24 часа и +6.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Private Aviation Finance Token (CINO)

Пазарна капитализация $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.64M$ 19.64M $ 19.64M Циркулиращо предлагане 659.71M 659.71M 659.71M Общо предлагане 999,905,829.555595 999,905,829.555595 999,905,829.555595

Текущата пазарна капитализация на Private Aviation Finance Token е $ 12.96M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CINO е 659.71M, като общото предлагане е 999905829.555595. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.64M.