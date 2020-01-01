Токеномика на Privapp Network (BPRIVA)
Информация за Privapp Network (BPRIVA)
An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers.
Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts.
Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key.
Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown.
Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right.
WHAT IS PRIVA TOKEN?
The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.
Токеномика и анализ на цената за Privapp Network (BPRIVA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Privapp Network (BPRIVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Privapp Network (BPRIVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Privapp Network (BPRIVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BPRIVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BPRIVA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BPRIVA, разгледайте цената в реално време на токените BPRIVA!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.