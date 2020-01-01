Токеномика на PRivaCY Coin (PRCY) Открийте ключова информация за PRivaCY Coin (PRCY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PRivaCY Coin (PRCY) PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks. Официален уебсайт: https://prcycoin.com/ Купете PRCY сега!

Токеномика и анализ на цената за PRivaCY Coin (PRCY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PRivaCY Coin (PRCY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 95.15K $ 95.15K $ 95.15K Общо предлагане: $ 62.02M $ 62.02M $ 62.02M Циркулиращо предлагане: $ 15.92M $ 15.92M $ 15.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 370.80K $ 370.80K $ 370.80K Рекорд за всички времена: $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00599268 $ 0.00599268 $ 0.00599268 Научете повече за цената на PRivaCY Coin (PRCY)

Токеномика на PRivaCY Coin (PRCY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PRivaCY Coin (PRCY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRCY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRCY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRCY, разгледайте цената в реално време на токените PRCY!

