Информация за Prism (PRISM) PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions Официален уебсайт: https://prism.ag Купете PRISM сега!

Токеномика и анализ на цената за Prism (PRISM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Prism (PRISM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Общо предлагане: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B Циркулиращо предлагане: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Рекорд за всички времена: $ 0.04643859 $ 0.04643859 $ 0.04643859 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00056496 $ 0.00056496 $ 0.00056496 Научете повече за цената на Prism (PRISM)

Токеномика на Prism (PRISM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Prism (PRISM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRISM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRISM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRISM, разгледайте цената в реално време на токените PRISM!

