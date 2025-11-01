Информация за цената за Prism AI (PRSAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.617031$ 0.617031 $ 0.617031 Най-ниска цена $ 0.00199182$ 0.00199182 $ 0.00199182 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -6.30% Промяна на цената (7д) -6.30%

Цената в реално време за Prism AI (PRSAI) е$0.00767566. През последните 24 часа PRSAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PRSAI е $ 0.617031, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00199182.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PRSAI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -6.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Prism AI (PRSAI)

Пазарна капитализация $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Prism AI е $ 7.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PRSAI е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.68K.